Сегодня роменские футзалисты стартуют в «Финале восьми» второй лиги (трансляция) Сегодня, 23 апреля, роменский «Рятувальник» стартует в «Финале восьми» Второй лиги чемпионата Украины по футзалу.

В 12.00 роменский клуб в Киеве в спорткомплексе КПИ проведет четвертьфинальную встречу против харьковского «Гепарда». Остальные матчи: 14:00 «Черное море» (Одесса) – «Сервит» (Киев) 16:00 «Яско» (Винница) – «ДДХ» (Днепр) 18:00 «Любарт» (Луцк) – «Никма» (Запорожье) Полуфиналы пройдут в субботу, финалы – в воскресенье. Жеребьевка стадии полуфинала состоится уже после проведения игр 1/4.