Сегодня роменские футзалисты стартуют в «Финале восьми» второй лиги (трансляция)

В 12.00 роменский клуб в Киеве в спорткомплексе КПИ проведет четвертьфинальную встречу против харьковского «Гепарда».
Остальные матчи:
14:00 «Черное море» (Одесса) – «Сервит» (Киев)
16:00 «Яско» (Винница) – «ДДХ» (Днепр)
18:00 «Любарт» (Луцк) – «Никма» (Запорожье)
Полуфиналы пройдут в субботу, финалы – в воскресенье.
Жеребьевка стадии полуфинала состоится уже после проведения игр 1/4.
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