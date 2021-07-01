Благодаря бдительности сумчан, задержали мужчину, который числился в розыске В Сумах неравнодушные граждане вызвали патрульных, чтобы проверить подозрительного мужчину, а он оказался в розыске.

Экипаж патрульных получил вызов на улицу Привокзальную. Там посреди ночи подозрительный человек ходил и стучал в окна. Приехав по указанному адресу, инспекторы обнаружили гражданина, похожего по описанию.

Четко объяснить, что он делает под окнами или кого ждет такой поздний час, 33-летний мужчина не мог. Он еще и заметно нервничал.

Стражи порядка проверили его личность по имеющимся полицейскими базами и выяснили, что он находится в розыске Сумским районным управлением полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 185 УК.

Патрульные доставили гражданина в Сумское районное управления полиции и передали следователям.