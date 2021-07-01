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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:05352

Сумские копы разыскали водительницу, которая наехала на ребенка и покинула место аварии

Полчаса понадобилось сумским патрульным, чтобы разыскать воительницу, которая совершила наезд на 10-летнего мальчика.

Вечером 30 июня, около 20 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП, которое произошло на проспекте Михаила Лушпы. По словам очевидцев происшествия, водитель автомобиля BMW совершил наезд на 10-летнего мальчика, после чего сразу же покинул место происшествия. «Скорой» ребенка госпитализировали в больницу для оказания помощи. Предварительно, у мальчика диагностировали открытый перелом фаланг пальцев правой стопы.

На поиски водителя были привлечены все экипажи патрульных. Через полчаса похожую машину стражи порядка обнаружили на соседней улице. Впоследствии инспекторы установили и водителя транспортного средства - 42-летнюю сумчанку. По предварительным данным, двигаясь жилой зоной, женщина не выбрала безопасную скорость движения и, как следствие, допустила наезд на мальчика.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
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