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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:22242

В пунктах массовой вакцинации может появиться еще одна вакцина

Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации уже в июле.

Вакцины Pfizer предусмотрели достаточно, и на 5 этапе можно открыть возможность для всех желающих ею прививаться. Возможно, 5 этап откроют в июле.

об этом в интервью LIGA.net заявила Мария Карчевич, гендиректор Директората по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Минздрава.

"Ожидаем изменения температурного режима по вакцине Комирнату - возможность хранения ее в точках вакцинации, пунктах прививки при температурном режиме +2 - +8 в течение 30 дней. Когда будет официальное решение в Украине, можем потенциально говорить о том, что Файзер будет не только у мобильных бригад, но и в пунктах прививки и, возможно, в центрах вакцинации (если так решит штаб)", - сказала Карчевич.

Экономика Pfizer Коронавирус Файзер
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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