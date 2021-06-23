В пунктах массовой вакцинации может появиться еще одна вакцина

Вакцины Pfizer предусмотрели достаточно, и на 5 этапе можно открыть возможность для всех желающих ею прививаться. Возможно, 5 этап откроют в июле.
об этом в интервью LIGA.net заявила Мария Карчевич, гендиректор Директората по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Минздрава.
"Ожидаем изменения температурного режима по вакцине Комирнату - возможность хранения ее в точках вакцинации, пунктах прививки при температурном режиме +2 - +8 в течение 30 дней. Когда будет официальное решение в Украине, можем потенциально говорить о том, что Файзер будет не только у мобильных бригад, но и в пунктах прививки и, возможно, в центрах вакцинации (если так решит штаб)", - сказала Карчевич.
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