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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:57279

На Глуховщине полиция прививала детям любовь к спорту

На Глуховщине состоялся товарищеский матч между работниками полиции и детьми.

 «Спорт — это сила, дающая молодежи крылья!» - именно под таким лозунгом прошел товарищеский матч по баскетболу между полицейскими и детьми в загородном лагере «Солнечный» в селе Заруцкое. И дети, и взрослые получили большой заряд энергии и позитивный настрой.

В мероприятии приняли участие сотрудники ювенальной превенции, криминальной полиции и группы реагирования патрульной полиции отдела полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции.

«Только собственным примером мы можем привить любовь к спорту и здоровому образу жизни молодому поколению», - говорит инспектор сектора ювенальной превенции Сергей Свинаренко, который и стал организатором этого мероприятия.

По завершению игры правоохранители провели с детьми профилактическую беседу на тему: «Стоп-наркотик». В ходе которой рассказали присутствующим о негативных последствиях употребления наркотиков, их виды, пагубное влияние и ответственность за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Запад оказался очень насыщенным и интересным, у детей было множество вопросов, которые касались как темы лекции, так и работы полицейских в целом. В конце встречи работники полиции подарили детям баскетбольный мяч и мороженое. Ну и конечно все участники мероприятия получили положительные эмоции и кучу фото на память.

Фото
Общество Лагерь «Солнечный Ювенальная превенция
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