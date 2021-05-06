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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Верховном суде завершилось дело «Сумыгаз Сбыта» 5-летней давности

Верховный суд подтвердил законность предписания Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Сумской области относительно ООО «Сумыгаз сбыт» по поводу незаконных доначислений домохозяйствам, которые не имеют газового счетчика.

Главным управлением Госпродпотребслужбы Украины в Сумской области была проведена внеплановая проверка соблюдения действующего законодательства в отношении ООО «Сумыгаз Сбыт», в ходе которой было выявлено доначисление потребителям, около 500 грн за период с мая 2015 по январь 2016 года на каждое домохозяйство, которое не имело индивидуальных газовых счетчиков.

Так, нормы потребления природного газа были установлены действующей на момент возникновения спорных правоотношений постановлением Кабинета Министров от 8 июня 1996 № 619.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2015 № 237 «О внесении изменений в нормы потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков» вдвое уменьшено нормы потребления природного газа.

Вместе с тем, постановлением Окружного административного суда г. Киева от 21 сентября 2015 года, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного административного суда от 4 ноября 2015 года, в деле № 826/16447/15, признано незаконным постановление Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2015 года № 237 «О внесении изменений в нормы потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков».

Проведя тщательный правовой анализ полученной в ходе проверки информации Главное управление пришло к выводу, что обозначенные в квитанциях ООО «Сумыгаз Сбыт» суммы доначислений из-за разницы норм потребления, вследствие отмены постановления Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2015 № 237 безосновательны.

По результатам проверки вынесено предписание, которым поставщика услуг были обязаны исправить и предоставить счета за газ и услуги по газоснабжению, с исключением из них информации об общей сумме доначислений за разницы норм потребления.

Не согласившись с выданным предписанием, ООО «Сумыгаз Сбыт» обжаловало его в суд. Рассмотрение дела в трех судебных инстанциях продолжался почти пять лет. Окончательную точку в этом деле поставил Верховный суд, постановлением по делу №818 / 1264/16 признал законным предписание Главного управления.

Общество Госпродпотребслужба ООО «Сумыгаз сбыт»
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