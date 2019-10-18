На Сумщине задержали нелегалов из Средней Азии На Сумщине продолжаются мероприятия по проверке соблюдения иностранцами правил пребывания в Украине.

В результате «отработок» мест возможного проживания в Сумах иностранных граждан сотрудники Управления миграционной полиции ГУНП в Сумской области совместно с работниками отдела организации предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и выдворения установили три факта нарушений миграционного законодательства.

Список неурегулированных мигрантов пополнили два гражданина Узбекистана без разрешительных документов на право проживания. Третьим нарушителем законодательства в сфере миграции оказался гражданин Туркменистана, которой работал в сфере торговли, не имея соответствующего разрешения. К иностранцам - нарушителям применены меры административного воздействия с наложением взысканий от 1700 до 2550 грн. Кроме того, в отношении граждан Узбекистана принято решение об их принудительном возвращении в страну происхождения в срок до 24 июля текущего года, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.