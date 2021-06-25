В Сумах водитель показал копам липовые права, выданные женщине На проспекте Михаила Лушпы за нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили водителя автомобиля Ford Sierra.

Как только патрульные подошли к водителю, тот сразу же предъявил документы для проверки. Через несколько минут инспекторы установили, что 27-летний сумчанин лишен права управления, поэтому никак не мог иметь удостоверение водителя. А проверив документ, стражи порядка выяснили, что он вообще зарегистрирован на женщину.

Мужчина не растерялся и объяснил, что якобы закончил «онлайн автошколу», сдал зачеты и получил новое водительское. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Поэтому детали он рассказывал уже следователю.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК.