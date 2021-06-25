Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:59294

В Сумах водитель показал копам липовые права, выданные женщине

На проспекте Михаила Лушпы за нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили водителя автомобиля Ford Sierra.

Как только патрульные подошли к водителю, тот сразу же предъявил документы для проверки. Через несколько минут инспекторы установили, что 27-летний сумчанин лишен права управления, поэтому никак не мог иметь удостоверение водителя. А проверив документ, стражи порядка выяснили, что он вообще зарегистрирован на женщину.

Мужчина не растерялся и объяснил, что якобы закончил «онлайн автошколу», сдал зачеты и получил новое водительское. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Поэтому детали он рассказывал уже следователю.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК.

Право Водительские права
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Автобус-призрак нашел своего героя в Сумах
19.11.2018 17:21

Автобус-призрак нашел своего героя в Сумах

Сумы стали первым городом в Украине, где выбрали лучшего водителя в рамках социальной кампании «Керуй!», которую реализует Национальная полиция Украины...

24.10.2018 16:49

В Сумах водитель КамАЗа ездил с фейковыми правами

В Сумах патрульные обнаружили водителя КамАЗа с несуществующим водительским удостоверением....

15.09.2018 20:35

В сервисном центре МВД в Сумах торговали правами

На Сумщине разоблачили работников территориальных сервисных центров МВД, которые наладили схему систематического получения неправомерной выгоды за выдачу удостоверений на право...

26.02.2013 08:57

В ГАИ нашли, как содрать пару сотен со старых водителей

С 1 января 2014 года прекращают действие удостоверения водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти... 10

Новости

На Сумщине 40 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:29
Президент назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого
Вчера 17:07
На Сумщины прогнозируют самый высокий класс пожарной опасности
Сегодня 09:31
На Сумщине задержали нелегалов из Средней Азии
Сегодня 09:28
В Сумах водитель показал копам липовые права, выданные женщине
Сегодня 08:59
В Сумах на СКД завершается демонтаж незаконно установленного магазина
Сегодня 08:49
Сумщина выбилась в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом
Сегодня 08:25
Скандальная стройка на СКД: сумской предприниматель пытался убить человека (видео)
Сегодня 07:40
В Сумах 11-летний велосипедист попал под колеса авто
Сегодня 00:10
В Сумах неадекватный наркоман проник в больницу (видео)
Вчера 21:57
В сумских детсадах возрастет родительская плата за питание
Вчера 19:09
Сумские теннисисты отличились во Львове и Ирпене
Вчера 18:55
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Суми зникли з карти громадського бюджету
Вчера 16:56
Прокуратура специально бьет по ложным целям?
Вчера 15:04
Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео)
24.06.2021 20:54
Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
23.06.2021 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
23.06.2021 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
23.06.2021 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
23.06.2021 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
22.06.2021 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
22.06.2021 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.