В Сумах водитель показал копам липовые права, выданные женщине

Как только патрульные подошли к водителю, тот сразу же предъявил документы для проверки. Через несколько минут инспекторы установили, что 27-летний сумчанин лишен права управления, поэтому никак не мог иметь удостоверение водителя. А проверив документ, стражи порядка выяснили, что он вообще зарегистрирован на женщину.
Мужчина не растерялся и объяснил, что якобы закончил «онлайн автошколу», сдал зачеты и получил новое водительское. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Поэтому детали он рассказывал уже следователю.
По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК.
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