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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:43272

На Сумщине судили двух россиян за незаконное пересечение границы

За незаконное пересечение границы к уголовной ответственности привлечены два гражданина РФ.

В первом случае Краснопольский районный суд привлек к уголовной ответственности в виде 3 месяцев ареста гражданина РФ, который в мае 2021 г., несмотря на запрет въезда, второй раз нарушил украинскую границу / ч. 1 ст. 332-2 УК /.

Во втором случае Великописаревским районным судом также признано гражданина РФ виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 УК и привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 12500 гривен.

В начале июня 2021 г. иностранец вместе с другим гражданином РФ, зная, что ему запрещен въезд на территорию Украины, незаконно пересек границу с территории РФ на территорию Украины, переплыв пограничную реку Ворсклу. Сейчас иностранца принудительно вернули в страну происхождения.

Право Нелегалы Пограничники
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