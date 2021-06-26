На Сумщине судили двух россиян за незаконное пересечение границы

В первом случае Краснопольский районный суд привлек к уголовной ответственности в виде 3 месяцев ареста гражданина РФ, который в мае 2021 г., несмотря на запрет въезда, второй раз нарушил украинскую границу / ч. 1 ст. 332-2 УК /.
Во втором случае Великописаревским районным судом также признано гражданина РФ виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 УК и привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 12500 гривен.
В начале июня 2021 г. иностранец вместе с другим гражданином РФ, зная, что ему запрещен въезд на территорию Украины, незаконно пересек границу с территории РФ на территорию Украины, переплыв пограничную реку Ворсклу. Сейчас иностранца принудительно вернули в страну происхождения.
Работники ГБР, при содействии внутренней безопасности СБУ задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые совершили нападение и забрали оружие у...
В Службе безопасности Украины заявили об установлении причастности двух ее сотрудников к нападению на сотрудников Госпогранслужбы в ночь на воскресенье,...
Этой ночью на украинском-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам...
Военнослужащие отдела «Глухов» Сумского погранотряда, выполняя задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы задержали гражданина Украины за попытку незаконного пересечения госграницы....
На Сумщине продолжаются мероприятия по проверке соблюдения иностранцами правил пребывания в Украине....