На Сумщине будут судить переправщиков нелегала

Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Шосткинщины, которые по предварительному сговору организовали незаконную переправку лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
По данным следствия, обвиняемые, будучи хорошо осведомлены о местности, пообещали переправить гражданина Узбекистана на территорию Российской Федерации вне установленного пункта пропуска. Получив аванс в размере 13 500 грн, мужчины 20 сентября 2021 года доставили нелегала на разграничительную линию. Указав направление движения и населенный пункт, где его ожидают уже на территории Российской Федерации, мужчины забрали у иностранца вторую часть денег на сумму 12 500 грн.
Факт незаконной переправки лица через государственную границу Украины задокументирован сотрудниками Управления миграционной полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области. Досудебное расследование проведено следователями Шосткинского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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