Боксер с Сумщины стал вторым в Европе Чемпионат Европы по боксу среди спортсменов до 22 лет проходит в Италии.

Уроженец Шостки Максим Галиничев, который выступает за Херсонщину, дошел до финала, где выложился на полную, но так и не смог преодолеть оппонента из России в категории до 52 кг.

Раздельным решением судей (3:2) россиянин Ахтем Закиров одержал победу. А Галиничев стал обладателем четвертой серебряной медали для сборной команды Украины на этих престижных соревнованиях. Кроме того, украинцы взяли два «золота» и пять бронзовых медалей.