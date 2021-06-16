В Украине подтвердили еще 876 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро пятницы, 25 июня.
С 18 июня количество инфицированных в сутки не превышает тысячи человек.
Количество тех, кто выздоровел за сутки по-прежнему превышает число больных. Такая динамика наблюдается почти два месяца.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 489 человек;
летальных случаев - 53;
выздоровели - 2405 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 19481 человека,
методом ИФА - 9160 человек,
экспресс-тестами - 17079 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2232790 человек;
выздоровели - 2160137 человек;
летальных случаев - 52 234;
проведения ПЦР-тестов - 10759153.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 196 случаев;
Винницкая область - 9 случаев;
Волынская область - 19 случаев;
Днепропетровская область - 63 случая;
Донецкая область - 53 случая;
Житомирская область - 30 случаев;
Закарпатская область - 14 случаев;
Запорожская область - 72 случая;
Ивано-Франковская область - 12 случаев;
Киевская область - 53 случая;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 32 случая;
Николаевская область - 28 случаев;
Одесская область - 33 случая;
Полтавская область - 26 случаев;
Ровенская область - 20 случаев;
Сумская область - 24 случая;
Тернопольская область - 10 случаев;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 29 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 33 случая;
Черновицкая область - 13 случаев;
Черниговская область - 19 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине действует адаптивный карантин.Все регионы находятся в зеленой зоне.
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