В Украине подтвердили еще 876 новых случаев COVID-19 За последние сутки в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 32).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро пятницы, 25 июня.

С 18 июня количество инфицированных в сутки не превышает тысячи человек.

Количество тех, кто выздоровел за сутки по-прежнему превышает число больных. Такая динамика наблюдается почти два месяца.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 489 человек;

летальных случаев - 53;

выздоровели - 2405 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 19481 человека,

методом ИФА - 9160 человек,

экспресс-тестами - 17079 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2232790 человек;

выздоровели - 2160137 человек;

летальных случаев - 52 234;

проведения ПЦР-тестов - 10759153.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 196 случаев;

Винницкая область - 9 случаев;

Волынская область - 19 случаев;

Днепропетровская область - 63 случая;

Донецкая область - 53 случая;

Житомирская область - 30 случаев;

Закарпатская область - 14 случаев;

Запорожская область - 72 случая;

Ивано-Франковская область - 12 случаев;

Киевская область - 53 случая;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 32 случая;

Николаевская область - 28 случаев;

Одесская область - 33 случая;

Полтавская область - 26 случаев;

Ровенская область - 20 случаев;

Сумская область - 24 случая;

Тернопольская область - 10 случаев;

Харьковская область - 56 случаев;

Херсонская область - 29 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 33 случая;

Черновицкая область - 13 случаев;

Черниговская область - 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине действует адаптивный карантин.Все регионы находятся в зеленой зоне.