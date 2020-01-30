Ночью большая часть Сум осталась без света

Спустя примерно полчаса произошло переключение на другую линию «Сумыоблэнерго» и электричество включили снова. При этом не работал телефон колл-центра «Сумыоблэнерго».
Все несколько прояснилось после выхода в эфир мэра Сум Александра Лысенко во время стрима в Фейсбуке после полуночи, но это явно не тот способ, при помощи которого нужно оповещать жителей о нестандартной ситуации.
Кроме того, в течение дня 24 июня было несколько кратковременных отключений электроэнергии, некоторые из которых даже никто не заметил, однако были и более продолжительные. Колл-центр тоже «не мог принять ваш звонок».
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