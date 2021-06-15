В Сумах сокращают ковидные койки в больницах

Об этом сегодня, 22 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.
По ее словам, уже свернули отделение в Центральной городской больнице, на очереди – в 4-й больнице (там сейчас всего 1 пациент). В первой волне останутся 5-я горбольница и больница святого Пантелеймона (ЦРБ) плюс детская городская больница Святой Зинаиды.
В случае необходимости койки могут быть развернуты на протяжении одних суток.
Также в сумах действуют два областных учреждения: областной центр инфекционных болезней и областной госпиталь ветеранов.
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