5 сломанных ребер, - вывод независимой комиссии врачей после осмотра избитого в полиции Шостки инкассатора Результаты независимого медицинского обследования, сделанного пострадавшему от рук полицейских, ставят под сомнение выводы шосткинских врачей.

В Шосткинском городском совете начала работать комиссия в составе депутатов и представителей СМИ, которые взяли под личный контроль расследование двух резонансных дел - поджога информационного агентства «Північ-Медіа» и избиения в полицейском участке подозреваемого в краже инкассатора, пишет Шостка-ньюз.сити.

В связи с этим депутат горсовета Владимир Кушнирьов сообщил, что получил от родственников потерпевшего результаты медицинского обследования, которые ставят под сомнение выводы шосткинских врачей.

«Сначала он проходил обследование в Шосткинской ЦРБ, но врачи переломов и травм у мужчины не обнаружили. На прошлой неделе он обратился в одно из медицинских центров Сум. Результаты компьютерной томографии показали у пострадавшего многочисленные переломы ребер», - рассказывает народный избранник. - Почему одна комиссия не обнаружила ничего, а независимая показала 5 сломанных ребер?»