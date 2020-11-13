Конотопчанка стала лучшим бомбардиром Суперлиги Федерация гандбола Украины подвела итоги бомбардирской гонки чемпионата Украины среди женщин.

В Суперлиге лучшей стала воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло, которая выступает за херсонскую «Днепрянку». В 22 матчах наша землячка отличилась 187 раз. Она обогнала на 4 мяча вторую в списке Яну Готру из ужгородских «Карпат», которая забила 183 в 26 играх.

Напомним6 в Суперлиге «Днепрянка» заняла 4-е место, в Кубке Украины дошла до финала.