Глуховчанин погиб в канализации Несчастный случай произошел вчера, 19 июня.

Согласно предварительным данным, по просьбе знакомой мужчина спустился вниз колодца, чтобы почистить канализационный коллектор, но подняться наверх уже не смог.

На место происшествия оперативно была направлена карета скорой помощи. Однако, прибывшие на место ЧП медики не смогли привести его в чувство.

Что стало причиной трагедии – токсичные испарения, либо иного рода физические недомогания, повлекшие за собой фатальные последствия, предстоит выяснить экспертам.

Из компетентных источников стало известно, что погибшему мужчине было всего 34 года. пишет Глухов.инфо.