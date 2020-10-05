Глуховчанин погиб в канализации

Согласно предварительным данным, по просьбе знакомой мужчина спустился вниз колодца, чтобы почистить канализационный коллектор, но подняться наверх уже не смог.
На место происшествия оперативно была направлена карета скорой помощи. Однако, прибывшие на место ЧП медики не смогли привести его в чувство.
Что стало причиной трагедии – токсичные испарения, либо иного рода физические недомогания, повлекшие за собой фатальные последствия, предстоит выяснить экспертам.
Из компетентных источников стало известно, что погибшему мужчине было всего 34 года. пишет Глухов.инфо.
6 июня в Сумскую областную детскую клиническую больницу доставили одномесячного ребенка, который на сегодня находится в реанимации с ожогами ротовой...
Неравнодушные сумчане, увидевшие несчастный случай, доставили ребенка в больницу....
Комиссия под председательством должностных лиц Управления Гоструда в Сумской области завершила специальное расследование несчастного случая, произошедшего в ноябре 2020 года...
30 мая в 18:47 в Службу спасения «101» поступила информация от сотрудников службы «103» о необходимости оказания помощи....
Правоохранители отмечают, что этого можно было бы избежать, если бы родители внимательнее относились к бытовой безопасности своих детей....