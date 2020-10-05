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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:40256

Глуховчанин погиб в канализации

Несчастный случай произошел вчера, 19 июня.

Согласно предварительным данным, по просьбе знакомой мужчина спустился вниз колодца, чтобы почистить канализационный коллектор, но подняться наверх уже не смог.
На место происшествия оперативно была направлена карета скорой помощи. Однако, прибывшие на место ЧП медики не смогли привести его в чувство.
Что стало причиной трагедии – токсичные испарения, либо иного рода физические недомогания, повлекшие за собой фатальные последствия, предстоит выяснить экспертам.
Из компетентных источников стало известно, что погибшему мужчине было всего 34 года. пишет Глухов.инфо.

Право Несчастный случай Чп
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Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
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Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
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Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
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