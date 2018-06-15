Еще один сумской врач стал заслуженным

За весомый личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, спасения жизни людей в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 и высокое профессиональное мастерство звание «Заслуженный врач Украины» получил Игорь Марцовенко - главный врач коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета «Сумской областной клинический кардиологический диспансер».
Напомним: также заслуженной стала главврач Сумской ЦГБ Валентина Доминас.
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