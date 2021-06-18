На Сумщине 19 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 19 июня в Сумской области 77 673 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 19 человек (Белопольский район - 1, Краснопольский район - 1, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 3, Ахтырка - 1, Сумы - 9, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1304 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75597 человек, из них за минувшие сутки - 124 (Белопольский район - 4, Глухов - 7, Глуховский район - 6, Конотоп - 54, Конотопский район - 7, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 5, Лебединский район - 1, Ахтырский район - 3, Ромны - 1, Сумы - 26, Сумской район - 6).