На Сумщине 19 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 19 человек (Белопольский район - 1, Краснопольский район - 1, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 3, Ахтырка - 1, Сумы - 9, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1304 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75597 человек, из них за минувшие сутки - 124 (Белопольский район - 4, Глухов - 7, Глуховский район - 6, Конотоп - 54, Конотопский район - 7, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 5, Лебединский район - 1, Ахтырский район - 3, Ромны - 1, Сумы - 26, Сумской район - 6).
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