В Сумах резко поменялись маршруты коммунального транспорта В связи с проведением в Сумах полумарафона, коммунальный транспорт будет курсировать по частично измененным схемам маршрутов.

Об этом стало известно буквально полчаса назад, когда беговые соревнования в центре Сум уже стартовали. Еще в пятницу сообщалось, что маршруты не меняются. Будут только отклонения от графиков.

Теперь же троллейбусы № 3, 4 будут ехать с ул. Петропавловская через Центральный рынок на ул. Горького - ул. Леваневського - пр. Шевченко - Центральный рынок - далее по маршруту;

Автобус № 67 - через ул. 20 лет Победы - ул. Петропавловская - ул. Ильинская дальше по маршруту.

Автобусы № 58А, 59, 59А, 63 - с ул. Харьковская - ул. Прокофьева - ул. 20 лет Победы - ул. Ярослава Мудрого - Центральный рынок- дальше по маршруту.

Изменения временные и актуальные ТОЛЬКО на период проведения спортивного мероприятия (ориентировочно до 13:30).

В связи с изменениями коммунальный транспорт будет курсировать с отклонением от графиков (ориентировочное время отклонения-15-20 минут в зависимости от маршрута).