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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:21197

Сумчани отримали державні нагороди до Дня медика

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №419/2022 «Про відзначення державними нагородами України».

За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги та рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичного працівника стали

- Заслуженими донорами України: Гришко Геннадій Євгенович, Зякун Наталія Вікторівна і Шевелев Олег Олександрович;

- Заслуженими лікарями України: Бутенко Сергію Павловичу — директор комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради “Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”; Дєдков Леонід Михайлович — начальникові державної установи “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області” — лікар; Дмитренко Олександр Петрович — завідувач відділення комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради “Сумська обласна клінічна лікарня”; Кобилецький Сергій Миколайович — головний хірург комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради “Сумська обласна клінічна лікарня”.

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Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
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Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.30; 18.00
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.00
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Кино Планета Кіно
18.30; с 18.06.2022 - 16.35
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
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18.20
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
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15.40; 18.15; с 18.06.2022 - 11.30; 18.30
Вендета (Джаред Кон, 2022)
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Квіти світу
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Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
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Суми. Вечірні враження
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День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

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