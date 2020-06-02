Сумчани отримали державні нагороди до Дня медика

За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги та рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичного працівника стали
- Заслуженими донорами України: Гришко Геннадій Євгенович, Зякун Наталія Вікторівна і Шевелев Олег Олександрович;
- Заслуженими лікарями України: Бутенко Сергію Павловичу — директор комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради “Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”; Дєдков Леонід Михайлович — начальникові державної установи “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області” — лікар; Дмитренко Олександр Петрович — завідувач відділення комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради “Сумська обласна клінічна лікарня”; Кобилецький Сергій Миколайович — головний хірург комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради “Сумська обласна клінічна лікарня”.
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