Главврач Сумской ЦГБ стала заслуженной

Сегодня, 18 июня, в Киеве состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня медицинского работника, где лучшие представители медицинского сообщества были отмечены государственными наградами Украины.
Указом президента Владимира Зеленского за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, спасение жизни людей, добросовестный труд и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный врач Украины» было присвоено директору КНП «Центральная городская клиническая больница» Валентине Доминас.
«Коллектив медицинского учреждения приветствует руководителя с высокой и заслуженной наградой! Искренне желаем крепкого здоровья, новых достижений, неугасимой энергии и благополучия. Гордимся тем, что у нас есть такой мудрый и опытный наставник!» - говорится в сообщении Сумской центральной городской клинической больницы.
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