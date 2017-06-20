Главврач Сумской ЦГБ стала заслуженной Президент Владимир Зеленский отметил Валентину Доминас государственной наградой.

Сегодня, 18 июня, в Киеве состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня медицинского работника, где лучшие представители медицинского сообщества были отмечены государственными наградами Украины.

Указом президента Владимира Зеленского за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, спасение жизни людей, добросовестный труд и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный врач Украины» было присвоено директору КНП «Центральная городская клиническая больница» Валентине Доминас.

«Коллектив медицинского учреждения приветствует руководителя с высокой и заслуженной наградой! Искренне желаем крепкого здоровья, новых достижений, неугасимой энергии и благополучия. Гордимся тем, что у нас есть такой мудрый и опытный наставник!» - говорится в сообщении Сумской центральной городской клинической больницы.