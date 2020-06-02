Главврач сумской больницы стал заслуженным Директору КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона» Владимиру Поцелуеву присвоили почетное звание «Заслуженный врач Украины».

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Президента Украины.

Кроме того, Владимир Поцелуев не только возглавляет медицинское учреждение Сум, но и является депутатом Сумского областного совета VI и VII созывов.