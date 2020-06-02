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Главврач сумской больницы стал заслуженным

Директору КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона» Владимиру Поцелуеву присвоили почетное звание «Заслуженный врач Украины».

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Президента Украины.

Кроме того, Владимир Поцелуев не только возглавляет медицинское учреждение Сум, но и является депутатом Сумского областного совета VI и VII созывов.

Общество Владимир Поцелуев Заслуженный врач Украины
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Любовний трикутник (Київ)
Любовний трикутник (Київ)
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
19.00
Зарубіжні хіти
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Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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