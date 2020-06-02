Главврач сумской больницы стал заслуженным

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Президента Украины.
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Работники сумской больницы №5 обеспокоены сообщением о реорганизации их заведения....
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Заслуженный врач Украины» врачам Сумщины....
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