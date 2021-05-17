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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:03265

Сумчанин принес победу для России на Мировом туре

В столице Болгарии состоялся однозвездочный этап Мирового тура по пляжному волейболу Sofia World Tour 1*.

В основной мужской сетке украинцев не было, но был сумчанин Валерий Самодай – младший, который уже несколько лет выступает за Россию. Со своим партнером Петром Бахнаром он выиграл в пяти матчах и стал победителем турнира.

В этом же турнире в женской сетке победу одержали Ангелина Хмиль \ Татьяна Лазаренко из Запорожья. А сумчанки Марина Гладун (родная сестра Валерия Самодая) \ Светлана Бабурина стали пятыми.

Спорт Валерий Самодай Пляжный волейбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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