Сумчанин принес победу для России на Мировом туре

В основной мужской сетке украинцев не было, но был сумчанин Валерий Самодай – младший, который уже несколько лет выступает за Россию. Со своим партнером Петром Бахнаром он выиграл в пяти матчах и стал победителем турнира.
В этом же турнире в женской сетке победу одержали Ангелина Хмиль \ Татьяна Лазаренко из Запорожья. А сумчанки Марина Гладун (родная сестра Валерия Самодая) \ Светлана Бабурина стали пятыми.
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