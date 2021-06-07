В Сумах соревнуются чиновники

Участники соревновались по таким видам спорта: настольный теннис, шахматы и футзал.
В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями и призерами стали:
III место - Сегида Ирина (Белопольская городская территориальная громада)
II место - Сеиесенко Ирина (Недригайловский район)
I место - Казурина Ирина (Шосткинская городская территориальная громада).
В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями и призерами стали:
III место - Плотницкий Михаил (Шосткинская городская территориальная громада)
II место - Торяник Николай (Сумской район)
I место - Сорока Сергей (Шосткинский район).
В соревнованиях по шахматам среди женщин победителями и призерами стали:
III место - Сорока Виктория (Шосткинский район)
II место - Панченко Ирина (Сумская ОГА)
I место - Придатко Оксана (Сумской район).
В соревнованиях по шахматам среди мужчин победителями и призерами стали:
III место - Панченко Ярослав (Роменская городская территориальная громада)
II место - Васильковский Михаил (Недригайловский район)
I место - Сорока Сергей (Шосткинский район)
В соревнованиях по футзалу победителями и призерами стали:
III место - Шосткинский район,
II место - Недригайловский район,
I место - Краснопольская территориальная громада.