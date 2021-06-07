В Сумах соревнуются чиновники Сегодня, 15 июня, в спортивном комплексе СумГУ стартовала Всеукраинская спартакиада среди сборных команд государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления Сумской области.

Участники соревновались по таким видам спорта: настольный теннис, шахматы и футзал.

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями и призерами стали:

III место - Сегида Ирина (Белопольская городская территориальная громада)

II место - Сеиесенко Ирина (Недригайловский район)

I место - Казурина Ирина (Шосткинская городская территориальная громада).

В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями и призерами стали:

III место - Плотницкий Михаил (Шосткинская городская территориальная громада)

II место - Торяник Николай (Сумской район)

I место - Сорока Сергей (Шосткинский район).

В соревнованиях по шахматам среди женщин победителями и призерами стали:

III место - Сорока Виктория (Шосткинский район)

II место - Панченко Ирина (Сумская ОГА)

I место - Придатко Оксана (Сумской район).

В соревнованиях по шахматам среди мужчин победителями и призерами стали:

III место - Панченко Ярослав (Роменская городская территориальная громада)

II место - Васильковский Михаил (Недригайловский район)

I место - Сорока Сергей (Шосткинский район)

В соревнованиях по футзалу победителями и призерами стали:

III место - Шосткинский район,

II место - Недригайловский район,

I место - Краснопольская территориальная громада.