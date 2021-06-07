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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:59267

В Кролевце столкнулись легковушка и мотоцикл: двое пострадавших

Полиция Кролеветчины устанавливает обстоятельства ДТП с пострадавшими.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июня, около 20.30, в городе Кролевец. Предварительно установлено, что 25-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Ford», совершил столкновение с мотоциклом «Viper», под управлением 41-летнего местного жителя.

В результате чего водитель мотоцикла и его пассажирка получили телесные повреждения.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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