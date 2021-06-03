В Сумах обокрали АЗС Работники полиции Сумского района открыли уголовное производство по факту кражи и разыскали злоумышленника.

За помощью к полицейским обратились сотрудники одной из АЗС в сумах, которые рассказали, что из незапертого сейфа в служебном помещении исчезли 1500 гривен.

Установить личность злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленных на автозаправке. Им оказался ранее судимый 24-летний житель города Сумы. Мужчина признался, что пришел на АЗС, чтобы приобрести товар, однако, когда не увидел никого из продавцов в торговом зале, решил воспользоваться моментом и пошарить повсюду.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.