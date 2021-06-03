В Сумах обокрали АЗС

За помощью к полицейским обратились сотрудники одной из АЗС в сумах, которые рассказали, что из незапертого сейфа в служебном помещении исчезли 1500 гривен.
Установить личность злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленных на автозаправке. Им оказался ранее судимый 24-летний житель города Сумы. Мужчина признался, что пришел на АЗС, чтобы приобрести товар, однако, когда не увидел никого из продавцов в торговом зале, решил воспользоваться моментом и пошарить повсюду.
По факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Событие произошло в начале июня. Пенсионерка обнаружила пропажу из своей квартиры золотых ювелирных изделий, ноутбука, фотоаппарата, мобильного телефона и обратилась...
К 3 годам 6 месяцам лишения свободы осужден мужчина, который обворовывал квартиры конотопчан....
Хорошо зная, что квартира после пожара не закрывается на замок, а самой владелицы дома нет, злоумышленник проник в жилище и...
Вандальный факт был обнаружен на днях в селе Червленое на Лебединщине. Неизвестная группа лиц обокрала местную школу....
Часть домов на ул. Металлургов остались без интернета от «Радио систем»....