Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:55446

В Сумах обокрали АЗС

Работники полиции Сумского района открыли уголовное производство по факту кражи и разыскали злоумышленника.

За помощью к полицейским обратились сотрудники одной из АЗС в сумах, которые рассказали, что из незапертого сейфа в служебном помещении исчезли 1500 гривен.

Установить личность злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленных на автозаправке. Им оказался ранее судимый 24-летний житель города Сумы. Мужчина признался, что пришел на АЗС, чтобы приобрести товар, однако, когда не увидел никого из продавцов в торговом зале, решил воспользоваться моментом и пошарить повсюду.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Шостке подросток обокрал квартиру родной бабушки
11.06.2021 13:17

В Шостке подросток обокрал квартиру родной бабушки

Событие произошло в начале июня. Пенсионерка обнаружила пропажу из своей квартиры золотых ювелирных изделий, ноутбука, фотоаппарата, мобильного телефона и обратилась...

На Сумщине домушнику дали 3,5 года
08.06.2021 14:54

На Сумщине домушнику дали 3,5 года

К 3 годам 6 месяцам лишения свободы осужден мужчина, который обворовывал квартиры конотопчан....

Шосткинец обворовал квартиру после пожара
08.06.2021 12:36

Шосткинец обворовал квартиру после пожара

Хорошо зная, что квартира после пожара не закрывается на замок, а самой владелицы дома нет, злоумышленник проник в жилище и...

В Сумском районе обокрали школу: срезали батареи
06.06.2021 08:57

В Сумском районе обокрали школу: срезали батареи

Вандальный факт был обнаружен на днях в селе Червленое на Лебединщине. Неизвестная группа лиц обокрала местную школу....

Воры-кабельщики лишили часть сумчан Интернета
03.06.2021 14:07

Воры-кабельщики лишили часть сумчан Интернета

Часть домов на ул. Металлургов остались без интернета от «Радио систем»....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
Сегодня 12:41
У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом
12.06.2021 09:23
На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
11.06.2021 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
11.06.2021 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 20.45
Коп на драйві (Тарек Будалі, 2021)
Коп на драйві (Тарек Будалі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.55; 20.30
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.15
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Планета Кіно
11.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.