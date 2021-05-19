Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Временно не получают воду жители ул. Горовая, проезд Горовой, ул. Весенняя, ул. Тополянская (дома №№25-70).
Причина - порыв на линии диаметром 250 мм по адресу: ул. Тополянская, 40.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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