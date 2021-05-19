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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:06445

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей.

Временно не получают воду жители ул. Горовая, проезд Горовой, ул. Весенняя, ул. Тополянская (дома №№25-70).

Причина - порыв на линии диаметром 250 мм по адресу: ул. Тополянская, 40.

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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