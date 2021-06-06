В Житомире на ж/д вокзале обнаружили мужчину, который пропал без вести на Сумщине Благодаря неравнодушным гражданам патрульные обнаружили мужчину, который находился в активном розыске как без вести пропавший.

7 июня, около 23 часов, инспекторы получили сообщение на служебный планшет, что на перроне железнодорожного вокзала находится человек в растерянности состоянии.

Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили гражданина, который не ориентировался на местности. Инспекторы установили личность неизвестного. Как оказалось – гражданин, который находится в активном розыске Роменским районным отделом полиции в Сумской области как вести пропавший.

Мужчину передали врачам Житомирской областной психиатрической больницы.