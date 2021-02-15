В Сумах 18-летнему обвиняемому в изнасиловании продолжили меру пресечения

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала потерпевшая Ирина Челоманова.
«Судебное заседание все же сегодня произошло. Обвиняемому Владиславу Кривошею мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, продолжена.
Следующее судебное заседание состоится 26 июля 2021 года. Надеюсь, что оно станет последним в этом деле и все разъедутся кто куда. Мы домой, а обвиняемый в места лишения свободы», - написала она.
Напомним: суд первой инстанции приговорил Владислава Кривошея, которого обвиняют в изнасиловании, к 3 годам лишения свободы. Однако он подал апелляцию.
Событие произошло 8 марта 2019 года. Тогда ему было 16 лет. Суд проходил в закрытом режиме.
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