Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:47204

В Сумах 18-летнему обвиняемому в изнасиловании продолжили меру пресечения

Сегодня, 11 июня, в Сумском апелляционном суде прошло судебное заседание по продлению меры пресечения Владиславу Кривошею.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала потерпевшая Ирина Челоманова.

«Судебное заседание все же сегодня произошло. Обвиняемому Владиславу Кривошею мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, продолжена.

Следующее судебное заседание состоится 26 июля 2021 года. Надеюсь, что оно станет последним в этом деле и все разъедутся кто куда. Мы домой, а обвиняемый в места лишения свободы», - написала она.

Напомним: суд первой инстанции приговорил Владислава Кривошея, которого обвиняют в изнасиловании, к 3 годам лишения свободы. Однако он подал апелляцию.

Событие произошло 8 марта 2019 года. Тогда ему было 16 лет. Суд проходил в закрытом режиме.

Право Владислав Кривошей Изнасилование
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Жителя Сумщины приговорили к 9 годам за изнасилование дочери, которого не было?
11.05.2021 10:33

Жителя Сумщины приговорили к 9 годам за изнасилование дочери, которого не было?

Четыре года назад мы писали о резонансном ЧП в с. Студенок Глуховского района - местный житель якобы в извращенной форме...

Обвиняемый в изнасиловании сумской подросток вместо домашнего ареста катается на велосипеде по городу
10.04.2021 17:27

Обвиняемый в изнасиловании сумской подросток вместо домашнего ареста катается на велосипеде по городу

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пострадавшая Ирина Челоманова....

В Сумах жертва насильника-кадета опубликовала полный текст приговора
09.03.2021 10:58

В Сумах жертва насильника-кадета опубликовала полный текст приговора

Сумчанка Ирина Челоманова опубликовала полученный из суда текст приговора Владиславу Кривошею, который судом приговорен к 3 годам лишения свободы за...

В Сумах экс-кадету дали всего 3 года за изнасилование
19.02.2021 09:42

В Сумах экс-кадету дали всего 3 года за изнасилование

К 3 годам лишения свободы приговорен юноша, который напал на 23-летнюю девушку и изнасиловал ее....

В Сумах в деле несовершеннолетнего, обвиняемого в изнасиловании, не состоялись судебные дебаты
15.02.2021 22:01

В Сумах в деле несовершеннолетнего, обвиняемого в изнасиловании, не состоялись судебные дебаты

Сегодня, 15 февраля, должны были состояться судебные дебаты в деле по обвинению 16-летнего (в день преступления) Владислава Кривошея в изнасиловании...

Новости

На Сумщине еще 57 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:07
Сумщина вместе со всей Украиной - в «зеленой» карантинной зоне
09.06.2021 11:18
На Сумщине поймали двух наркоторговцев
Сегодня 14:09
В Житомире на ж/д вокзале обнаружили мужчину, который пропал без вести на Сумщине
Сегодня 14:06
В Сумах 18-летнему обвиняемому в изнасиловании продолжили меру пресечения
Сегодня 13:47
Сумские тепловики меняют трубу под мостом Харитоненко
Сегодня 13:20
В Шостке подросток обокрал квартиру родной бабушки
Сегодня 13:17
На Конотопщині відбудеться свято “Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю”
Сегодня 13:00
У сумских школьников заканчивается учебный год
Сегодня 12:46
Служба зайнятості Сумщини: пріоритет - працевлаштування
Сегодня 12:40
В Сумах иностранец впарил пенсионерке поддельный товар (видео)
Сегодня 12:19
В Сумах объявили тендер на 1,6 миллиарда
Сегодня 12:05
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
Сегодня 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
07.06.2021 10:10
Печь для пиццы и другое оборудование для пиццерии – выбираем с умом ®
06.06.2021 16:20
Что такое микрозайм на карту срочно без отказа? ®
06.06.2021 16:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.