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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:09289

На Сумщине поймали двух наркоторговцев

Изъято 350 таблеток и более 5 тыс. долларов США.

Под процессуальным руководством Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры сотрудниками полиции раскрыто двух наркоторговцев, которые по предварительному сговору занимались незаконным оборотом наркотических средств.

По данным следствия, противоправную деятельность двух жителей г. Кролевец прекращено 10 июня 2021 года. Один из них задержали во время сбыта соответствующему лицу двух таблеток «метадона». Его сообщник в это время занимался расфасовкой таблеток для продажи. Во время обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 157 таблеток наркотического средства «Метадон», 194 таблетки «Димедрола», листья назначения наркотических средств и свыше 5 тыс. долларов США. В то же время изъято авто, которым пользовались задержаны.

В настоящее время задержанным уже сообщено о подозрении по факту незаконного сбыта наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Наркодилер Наркотики
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