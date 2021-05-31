В Шостке подросток обокрал квартиру родной бабушки Событие произошло в начале июня. Пенсионерка обнаружила пропажу из своей квартиры золотых ювелирных изделий, ноутбука, фотоаппарата, мобильного телефона и обратилась за помощью в полицию.

Как установило следствие, 17-летний житель пгт Воронеж тайком взял ключи от городской квартиры родной бабушки. Хорошо зная, что родственницы некоторое время не будет дома, он поехал в город и забрал из жилья понравившиеся вещи: ноутбук, золотые ювелирные изделия, мобильный телефон и фотоаппарат.

Похищенное сразу продал, а вырученные средства потратил на собственные нужды.

Правоохранители уже нашли и изъяли часть похищенного имущества 69-летней женщины, которое вернут владелице после проведения необходимых следственных действий.

В полиции злоумышленнику уже объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.