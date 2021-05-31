В Шостке подросток обокрал квартиру родной бабушки

Как установило следствие, 17-летний житель пгт Воронеж тайком взял ключи от городской квартиры родной бабушки. Хорошо зная, что родственницы некоторое время не будет дома, он поехал в город и забрал из жилья понравившиеся вещи: ноутбук, золотые ювелирные изделия, мобильный телефон и фотоаппарат.
Похищенное сразу продал, а вырученные средства потратил на собственные нужды.
Правоохранители уже нашли и изъяли часть похищенного имущества 69-летней женщины, которое вернут владелице после проведения необходимых следственных действий.
В полиции злоумышленнику уже объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
К 3 годам 6 месяцам лишения свободы осужден мужчина, который обворовывал квартиры конотопчан....
Хорошо зная, что квартира после пожара не закрывается на замок, а самой владелицы дома нет, злоумышленник проник в жилище и...
Вандальный факт был обнаружен на днях в селе Червленое на Лебединщине. Неизвестная группа лиц обокрала местную школу....
Часть домов на ул. Металлургов остались без интернета от «Радио систем»....
Находясь дома у своего знакомого, злоумышленник «отблагодарил» приятелю за гостеприимство, похитив у него рыбацкую лодку....