Сумские тепловики меняют трубу под мостом Харитоненко

С целью предотвращения возникновения порывов и избежания аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях и тепловых сетях от ЦТП и котельных в отопительный период, с апреля в городе проводятся поэтапные гидравлические испытания. По их результатам выявляют слабые места в сетях и вовремя могут провести ремонтные и наладочные работы.
В настоящее время завершен 3-й этап гидравлических испытаний повышенным давлением. Во время их проведения обнаружено повреждение подающего и обратного трубопроводов магистральной ветви тепловой сети от ТК-626 до 626/2 по улице Ремесленная.
Сейчас на данном участке производится замена части поврежденного трубопровода. Ремонтные работы осложняются из-за прохождения сети на глубине более 5 м.
Также продолжаются работы по полной замене надземной части тепловой магистральной сети по ул. Троицкая в районе моста Харитоненка общей протяженностью 42 м, сообщает пресс-служба предприятия.
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