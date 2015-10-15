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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:20338

Сумские тепловики меняют трубу под мостом Харитоненко

ООО «Сумытеплоэнерго» продолжает подготовку теплового хозяйства города Сумы к отопительному сезону 2021-2022 гг.

С целью предотвращения возникновения порывов и избежания аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях и тепловых сетях от ЦТП и котельных в отопительный период, с апреля в городе проводятся поэтапные гидравлические испытания. По их результатам выявляют слабые места в сетях и вовремя могут провести ремонтные и наладочные работы.

В настоящее время завершен 3-й этап гидравлических испытаний повышенным давлением. Во время их проведения обнаружено повреждение подающего и обратного трубопроводов магистральной ветви тепловой сети от ТК-626 до 626/2 по улице Ремесленная.

Сейчас на данном участке производится замена части поврежденного трубопровода. Ремонтные работы осложняются из-за прохождения сети на глубине более 5 м.

Также продолжаются работы по полной замене надземной части тепловой магистральной сети по ул. Троицкая в районе моста Харитоненка общей протяженностью 42 м, сообщает пресс-служба предприятия.

Общество Замена труб Сумытеплоэнерго
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