В ночном ДТП с маршруткой в Сумах пострадали трое Вечером 8 июня в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Toyota» и автобуса «Рута 25».

Столкновение транспортных средств произошло на конечной остановке по улице Роменской. В результате автоаварии пострадал водитель легкового автомобиля. Еще два человека, которые находились в автобусе получили ушибы.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.