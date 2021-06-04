В ночном ДТП с маршруткой в Сумах пострадали трое

Столкновение транспортных средств произошло на конечной остановке по улице Роменской. В результате автоаварии пострадал водитель легкового автомобиля. Еще два человека, которые находились в автобусе получили ушибы.
В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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