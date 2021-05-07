Сумщина вместе со всей Украиной - в «зеленой» карантинной зоне В Украине все области и Киев по состоянию на 9 июня находятся на «зеленом» уровне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в Украине уровень заболеваемости составляет 74 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В 16 областях этот показатель ниже определенного. На Сумщине - ровно 75.

Уровень госпитализации по стране на 8 июня составляет 15,5 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом - 17% при предельном показателе 65%. На Сумщине - 21,4%.

Напомним: зеленый уровень эпидемической опасности устанавливается в случае, если число выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней - менее 75; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - менее 4 процентов; количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 300; и если на всей территории Украины нет регионов с установленным красным уровнем эпидемической опасности.

Что разрешено?

Постановлением разрешено проведение массовых мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания) с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом) в каждом отдельном зале.

Эти ограничения не применяются при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Среди прочего, Кабмин также разрешил прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом) или более 50 процентов мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 1 385 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализировано было 756 человек, летальных исходов - 77, выздоровели 6 962 человека.