Ахтырские военные отправились в Косово Сегодня, 7 июня, на территории военной части А0563 состоялась очередная отправка украинского миротворческого контингента в Косово, Республика Сербия.

Каждый из военнослужащих имеет опыт службы в АТО / ООС, хорошо владеет иностранным языком, имеет прекрасную физическую форму, профессиональные знания. Каждый готов с честью представлять Вооруженные Силы Украины и свое государство на международном уровне. Качественно выполнять поставленные задачи, а именно - разминирование, поиск взрывоопасных предметов, обеспечение свободы передвижения миротворческих подразделений KFOR, восстановление инфраструктуры.

Счастливого пути и скорейшего возвращения пожелал парням начальник управления сил поддержки оперативного командования «Восток» полковник Михаил Ковальский, быть профессионалами своего дела и уверенно выполнять свою работу пожелал командир воинской части А0563 полковник Денис Дикий. К пожеланиям присоединились также мэр Ахтырки Павел Кузьменко, и настоятель храма Успения Божией Матери отец Андрей.