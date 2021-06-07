В течение выходных сумские патрульные выезжали на 12 ДТП В течение выходных патрульные проработали почти 400 сообщений.

Выезжали на 12 ДТП (2 ДТП с пострадавшими, в которых травмированы 4 человека, 7 ДТП с материальным ущербом, в 3 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол); составили 120 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 7 за управление в состоянии опьянения); составили почти 40 административных материалов за нарушение общественного порядка; раскрыли 2 наркопреступления; обнаружили транспортное средство в розыске; обнаружили водительское удостоверение с признаками подделки; обнаружили нож с признаками холодного оружия; зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды.