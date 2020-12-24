Директорів навчальних закладів Сумщини запрошують на конкурс Державна служба якості освіти України та журнали «Практика управління закладом освіти» та «Практика управління дошкільним закладом» MCFR запрошують керівників закладів освіти до участі в конкурсі «ДИРЕКТОР 2021: НАЙКРАЩА ПРАКТИКА».

Заявки та конкурсні роботи приймаються з 1 червня до 1 жовтня 2021 року.

У конкурсній роботі розкажіть про те, як забезпечуєте якість освітньої діяльності закладу. У ній подайте опис практичної діяльності, тобто що саме ви зробили, щоб досягти високих показників та «докази» успішності у форматі «ось так було, а так стало».

Конкурсна робота може висвітлювати як цілісну внутрішню систему з управлінських процесів закладу освіти, так і окремі її аспекти.

Директорів-переможців визначать у двох категоріях — «Дошкільна освіта» та «Загальна середня освіта».

Роботи оцінюватиме журі у складі: фахівців Державної служби якості освіти України, редакцій журналів «Практика управління дошкільним закладом» та «Практика управління закладом освіти», освітніх експертів.

Роботу оцінюватимуть за такими критеріями:

- актуальність, новизна, оригінальність;

- системність, практична значущість;

- технологічна можливість упроваджувати в різних закладах загальної середньої та дошкільної освіти;

- усвідомлення сутності підходів, на яких ґрунтується забезпечення системи якості;

- культура оформлення конкурсної роботи: глибина розкриття теми;

- структурованість, логічність і технологічна грамотність матеріалів;

- простота викладу тощо.

Більше інформації на сайті конкурсу.