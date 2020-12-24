Директорів навчальних закладів Сумщини запрошують на конкурс

Заявки та конкурсні роботи приймаються з 1 червня до 1 жовтня 2021 року.
У конкурсній роботі розкажіть про те, як забезпечуєте якість освітньої діяльності закладу. У ній подайте опис практичної діяльності, тобто що саме ви зробили, щоб досягти високих показників та «докази» успішності у форматі «ось так було, а так стало».
Конкурсна робота може висвітлювати як цілісну внутрішню систему з управлінських процесів закладу освіти, так і окремі її аспекти.
Директорів-переможців визначать у двох категоріях — «Дошкільна освіта» та «Загальна середня освіта».
Роботи оцінюватиме журі у складі: фахівців Державної служби якості освіти України, редакцій журналів «Практика управління дошкільним закладом» та «Практика управління закладом освіти», освітніх експертів.
Роботу оцінюватимуть за такими критеріями:
- актуальність, новизна, оригінальність;
- системність, практична значущість;
- технологічна можливість упроваджувати в різних закладах загальної середньої та дошкільної освіти;
- усвідомлення сутності підходів, на яких ґрунтується забезпечення системи якості;
- культура оформлення конкурсної роботи: глибина розкриття теми;
- структурованість, логічність і технологічна грамотність матеріалів;
- простота викладу тощо.
Більше інформації на сайті конкурсу.
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