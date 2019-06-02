Владимиру Голубничему - 85: в Сумах презентовали буклет спортивных достижений выдающегося земляка Сегодня, 2 июня, в МЦ «Романтика» состоялась презентация буклета, посвященного двукратному Олимпийскому чемпиону по спортивной ходьбе, непревзойденному легкоатлету, Почетному гражданину города Сумы, члену Зала славы ИААФ, заслуженному мастеру спорта Владимиру Голубничему.

Презентацию издания приурочили к 85-летию легендарного сумчанина, которое он отмечает сегодня. Поскольку из-за проблем со здоровьем Владимир Голубничий не смог присутствовать на мероприятии, поздравляли его с двумя важными событиями заочно.

На торжественном мероприятии присутствовали чиновники, спортсмены, тренеры…

Глава Сумского областного отделения НОК Украины Елена Петрова от имени Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка зачитала приветствие в адрес юбиляра и передала ему почетную награду «Орден НОК Украины».

Инициатива создания печатного издания принадлежит спортивной общественности города. Как отметила заместитель городского головы Вера Мотречко, буклет послужит стимулом для молодого поколения спортсменов, ведь Владимир Голубничий - авторитет для каждого, кто связывает свою жизнь со спортом.

Присоединился к поздравлениям выдающемуся спортсмену и его многолетний друг, соавтор буклета Владимир Яковлев, который поделился с присутствующими воспоминаниями о достижениях Владимира Голубничего и рассказал о важных моментах его жизни.