НАПК составило сразу 10 админпротоколов на мэра Ахтырки Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в суд 40 административных протоколов в течение 24 – 30 мая 2021 года. Из них 10 получил мэр Ахтырки Павел Кузьменко.

В НАПК сообщили, что выявили признаки нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Всего было составлено 19 аналогичных протоколов.

Кроме городского головы Ахтырки, Агентство по вопросам предотвращения коррупции составило соответствующие протоколы касательно:

- исполняющего обязанности директора Департамента развития сети дорог государственного агентства автомобильных дорог Украины Михаиле Кондратенко – 4;

- народного депутата Руслане Горбенко – 2;

- бывшего мэра Южноукраинска Виктора Пароконного – 3.

Также было составлено 3 протокола в отношении экс-главы Красноградской районной государственной администрации Александра Кайдаша. НАПК выявило признаки нарушения ограничения по совместительству и совмещения с другими видами деятельности.

К тому же из-за невыполнения законных требований, предписаний, НАПК были составлены протоколы относительно исполняющего обязанности главы Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого и руководительницы партии Всеукраинское аграрное объединение "Заступ" Людмилы Гончаровой.

Агентство направило в суд еще 7 протоколов из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий. Они касаются представителей таких политсил:

- "Оппозиционный блок".;

- Всеукраинское аграрное объединение "Заступ";

- "За конкретные дела";

- "Команда Днепра";

- "Настоящая Украина".