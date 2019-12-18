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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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НАПК составило сразу 10 админпротоколов на мэра Ахтырки

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в суд 40 административных протоколов в течение 24 – 30 мая 2021 года. Из них 10 получил мэр Ахтырки Павел Кузьменко.

В НАПК сообщили, что выявили признаки нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Всего было составлено 19 аналогичных протоколов.

Кроме городского головы Ахтырки, Агентство по вопросам предотвращения коррупции составило соответствующие протоколы касательно:

- исполняющего обязанности директора Департамента развития сети дорог государственного агентства автомобильных дорог Украины Михаиле Кондратенко – 4;
- народного депутата Руслане Горбенко – 2;
- бывшего мэра Южноукраинска Виктора Пароконного – 3.
Также было составлено 3 протокола в отношении экс-главы Красноградской районной государственной администрации Александра Кайдаша. НАПК выявило признаки нарушения ограничения по совместительству и совмещения с другими видами деятельности.

К тому же из-за невыполнения законных требований, предписаний, НАПК были составлены протоколы относительно исполняющего обязанности главы Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого и руководительницы партии Всеукраинское аграрное объединение "Заступ" Людмилы Гончаровой.

Агентство направило в суд еще 7 протоколов из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий. Они касаются представителей таких политсил:

- "Оппозиционный блок".;
- Всеукраинское аграрное объединение "Заступ";
- "За конкретные дела";
- "Команда Днепра";
- "Настоящая Украина".

Право НАПК Павел Кузьменко
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