Як у Сумах поскаржитись на погану роботу громадського транспорту?

Презентуємо вам платформу, на якій можна за кілька хвилин сповістити Сумську міську раду про несправний транспорт, порушення графіку руху або інші проблеми, пов'язані з громадськими перевезеннями в Сумах.
Реєструєтесь, обираєте тип скарги і заповнюєте обов'язкові поля. На їх основі ми сформуємо скаргу і направимо до відповідних органів, а відповідь на лист ви отримаєте на свою персональну скриньку.
Готові долучитися до покращення транспорту в Сумах?
Сумська платформа реформ запрошує до публічного обговорення проблем у сфері громадського транспорту в Сумах....
С понедельника, 25 мая, будет возобновлено движение коммунального транспорта по привычным маршрутам....
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