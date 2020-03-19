Як у Сумах поскаржитись на погану роботу громадського транспорту? Хочете впливати на якісь транспорту в Сумах? Сумська платформа реформ розробила сайт для зручного подання скарги.

Презентуємо вам платформу, на якій можна за кілька хвилин сповістити Сумську міську раду про несправний транспорт, порушення графіку руху або інші проблеми, пов'язані з громадськими перевезеннями в Сумах.

Реєструєтесь, обираєте тип скарги і заповнюєте обов'язкові поля. На їх основі ми сформуємо скаргу і направимо до відповідних органів, а відповідь на лист ви отримаєте на свою персональну скриньку.

Готові долучитися до покращення транспорту в Сумах?