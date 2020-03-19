Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:09344

Як у Сумах поскаржитись на погану роботу громадського транспорту?

Хочете впливати на якісь транспорту в Сумах? Сумська платформа реформ розробила сайт для зручного подання скарги.

Презентуємо вам платформу, на якій можна за кілька хвилин сповістити Сумську міську раду про несправний транспорт, порушення графіку руху або інші проблеми, пов'язані з громадськими перевезеннями в Сумах.

Реєструєтесь, обираєте тип скарги і заповнюєте обов'язкові поля. На їх основі ми сформуємо скаргу і направимо до відповідних органів, а відповідь на лист ви отримаєте на свою персональну скриньку.

Готові долучитися до покращення транспорту в Сумах?

Общество Общественный транспорт
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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14.50; 21.30
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Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
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11.50; 15.30; 17.45
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18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
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14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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