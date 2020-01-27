На чиновницу Сумской ОГА составили протокол за коррупцию Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд протокол на чиновницу Сумской облгосадминистрации.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлен административный протокол в отношении начальника отдела Департамента градостроительства и архитектуры Сумской областной государственной администрации Яны Дудки, сообщается на сайте ведомства.