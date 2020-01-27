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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:06731

На чиновницу Сумской ОГА составили протокол за коррупцию

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд протокол на чиновницу Сумской облгосадминистрации.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлен административный протокол в отношении начальника отдела Департамента градостроительства и архитектуры Сумской областной государственной администрации Яны Дудки, сообщается на сайте ведомства.

Право НАПК Протокол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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