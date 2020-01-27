На чиновницу Сумской ОГА составили протокол за коррупцию

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлен административный протокол в отношении начальника отдела Департамента градостроительства и архитектуры Сумской областной государственной администрации Яны Дудки, сообщается на сайте ведомства.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в суд 40 административных протоколов в течение 24 – 30 мая...
За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 до 6800 грн....
Президент Украины не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, поэтому глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сумчанин...
Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает четыре человека для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований закона по предотвращению и урегулированию...
Руководитель общественной организации «Бюро правовых коммуникаций», член Общественного совета добродетели при Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Сухоставец назначен на...