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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:26291

На Сумщине чиновница Госпродпотребслужбы скрыла от НАПК данные о 202 гектарах земли

Заведующая отделом ветеринарно-санитарной экспертизы №2 Путивльской межрайонной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы Инна Райденко скрыла от Национального агентства по предупреждению коррупции информацию о 202 гектарах земли.

Об этом говорится в заключении НАПК о результатах полной проверки декларации Инны Райденко за 2020 год, передает «Слово и дело».

Так, инспекторы НАПК выявили, что Инна Райденко пользуется пятью земельными участками общей площадью около 202 гектаров. При этом, 104 гектара она арендует у Бурыского горсовета, а 97 гектаров земли ‒ это ее собственность.

Также чиновница не указала в декларации данные о доме площадью 77,3 кв. м., в котором она проживает вместе с сыном. На запрос НАПК Инна Райденко объяснила, что это имущество принадлежит ее матери.

По данным НАПК, недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 401 тыс. грн. Поэтому, если вину чиновницы признает суд, согласно ч.4 ст. 176-6 Кодекса об админнарушениях, она будет вынуждена заплатить штраф ‒ от 1000 до 2 500 необлагаемых минимумов.

Право НАПК
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