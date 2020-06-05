На Сумщине чиновница Госпродпотребслужбы скрыла от НАПК данные о 202 гектарах земли

Об этом говорится в заключении НАПК о результатах полной проверки декларации Инны Райденко за 2020 год, передает «Слово и дело».
Так, инспекторы НАПК выявили, что Инна Райденко пользуется пятью земельными участками общей площадью около 202 гектаров. При этом, 104 гектара она арендует у Бурыского горсовета, а 97 гектаров земли ‒ это ее собственность.
Также чиновница не указала в декларации данные о доме площадью 77,3 кв. м., в котором она проживает вместе с сыном. На запрос НАПК Инна Райденко объяснила, что это имущество принадлежит ее матери.
По данным НАПК, недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 401 тыс. грн. Поэтому, если вину чиновницы признает суд, согласно ч.4 ст. 176-6 Кодекса об админнарушениях, она будет вынуждена заплатить штраф ‒ от 1000 до 2 500 необлагаемых минимумов.
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