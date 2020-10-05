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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:39298

Сумчанка отличилась во Львове

На выходных прошел турнир по каратэ «Lviv Open» UFK Premier league.

Сумщину представляли спортсмены спортклуба «Вадо-кай». Бронзовой медалью в кумитэ отметилась Ева Балагуровская (10-11 лет, до 33 кг). Подготовил спортсменку тренер Валерий Сонных.

Спорт Каратэ
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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