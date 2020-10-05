Сумчанка отличилась во Львове

Сумщину представляли спортсмены спортклуба «Вадо-кай». Бронзовой медалью в кумитэ отметилась Ева Балагуровская (10-11 лет, до 33 кг). Подготовил спортсменку тренер Валерий Сонных.
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