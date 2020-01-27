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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:48519

НАПК передало в суды дела в отношении чиновников с Сумщины

Суды в Сумах, Глухове и Ахтырке рассмотрят дела по админпротоколам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщили на сайте НАПК 2 августа. Один из админпротоколов касается несвоевременной подачи декларации бывшим мэром Глуховв Мишелем Терещенко. Дело рассмотрит 3 августа Глуховский горрайонный суд Сумской области.

Также по поводу несвоевременного представления декларации судебное дело касается Яны Дудки, начальницы отдела Департамента градостроительства и архитектуры Сумской областной государственной администрации. Предыдущее заседание Заречного суда состоялось 2 августа. Следующее назначено на 13 августа, говорится в реестре судебных дел.

По Ахтырскому городскому голове Павлу Кузьменко по представлению НАПК в суд передали 6 дел. Они касаются нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, пишет Суспільне.

Политика НАПК
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