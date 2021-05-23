Сумские студенты отличились на универсиаде

В соревнованиях принимали участие представители 10 областей Украины, а всего в Универсиаде приняли участие 18 высших учебных заведений.
Соревнования состоялись в командном, парном (в том числе и в миксте) и индивидуальном разрядах.
Команда СумГУ в общекомандном зачете заняла третье место.
В командных соревнованиях мужчины (Ратушняк Владислав, Кибко Евгений) и женщины (Цюпко Александра, Жукова Надежда) заняли третьи места.
В парном турнире среди мужчин (Ратушняк Владислав, Кибко Евгений) и в миксте (Ратушняк Владислав, Цюпко Александра) у СумГУ также третьи места.