На Сумщине 106 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 28 мая в Сумской области 76 814 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 106 человек (Белопольский район - 15, Великописаревский – 1, Глухов - 1, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 2, Кролевецкий – 2, Лебедин – 1, Лебединский – 1, Липоводолинский – 13, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 8, Ахтырский район - 1, Ромны - 2, Роменский район - 1, Сумы - 36, Сумской район - 2, Тростянецкий – 5, Шостка - 11).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1289 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 73 417 человек, из них за минувшие сутки - 204 (Белопольский район - 6, Великописаревский район - 3, Глухов – 9, Глуховский район - 5, Конотоп - 9, Конотопский – 4, Краснопольский район - 14, Кролевецкий район - 1, Лебедин – 1, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 13, Ахтырский район - 9, Ромны – 5, Роменский – 5, Сумы - 76, Сумской район - 18, Тростянецкий - 2, Шостка - 15, Шосткинский район - 6).