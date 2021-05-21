Кто будет представлять Сумщину на Конгрессе местных и региональных властей? На Сумщине избрали глав райгосадминистраций и обществ для участия в заседании палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Кандидатуры от Сумщины определяли во время собрания региона при участии главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы с главами городских, сельских, поселковых советов, главами районных государственных администраций, главами районных советов.

2 июня в г. Хмельницкий планируется заседание Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Для организации Палаты местных властей собранию необходимо было определить кандидатуры для участия.

В ходе обсуждения были определены Сумской городской голова Александр Лысенко, глава Сумской райгосадминистрации Руслан Сиренко, глава Роменского райсовета Иван Яременко, Есманьский поселковый голова Сергей Минаков и Ахтырский городской голова Павел Кузьменко.