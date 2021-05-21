Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:30300

Кто будет представлять Сумщину на Конгрессе местных и региональных властей?

На Сумщине избрали глав райгосадминистраций и обществ для участия в заседании палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Кандидатуры от Сумщины определяли во время собрания региона при участии главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы с главами городских, сельских, поселковых советов, главами районных государственных администраций, главами районных советов.

2 июня в г. Хмельницкий планируется заседание Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Для организации Палаты местных властей собранию необходимо было определить кандидатуры для участия.

В ходе обсуждения были определены Сумской городской голова Александр Лысенко, глава Сумской райгосадминистрации Руслан Сиренко, глава Роменского райсовета Иван Яременко, Есманьский поселковый голова Сергей Минаков и Ахтырский городской голова Павел Кузьменко.

Политика Конгресс местных и региональных властей
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 76 610 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:24
На Сумщине оппозиция получила контролирующую функцию в областном совете
Вчера 16:33
29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)
Вчера 08:30
Сумчанин показал загрязнение Псла фекалиями (видео)
Сегодня 13:14
В Сумах провели чемпионат города по баскетболу
Сегодня 13:01
Кто будет представлять Сумщину на Конгрессе местных и региональных властей?
Сегодня 12:30
На Сумщине «ворожки» выманили у пенсионерки около 375 000 гривен
Сегодня 11:58
В Конотопе поймали 17-летнего мотоугонщика
Сегодня 11:39
На Сумщине сбили пешехода
Сегодня 11:36
На Сумщине уже 2558 человек привилось от коронавируса двумя дозами вакцины
Сегодня 11:33
На Сумщине готовятся к особому периоду
Сегодня 11:28
Сумские пограничники задержали россиянина-рецидивиста
Сегодня 10:55
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.