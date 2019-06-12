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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумський Центр дозвілля молоді повідомляє про початок сезону байдаркових сплавів

Міський центр дозвілля молоді за три тижні розпочинає сезон байдаркових сплавів.

Перший похід на байдарках запланований на 19–20 червня.

Участь – за попередньою реєстрацією. Кінцевий термін подання заяв – 8 червня.

Організатори забезпечують  усім необхідним туристичним спорядженням (байдарки, намети, каремати, спальні мішки та інше).

Учасники сплачують  за підвезення до місця сплаву, а також за дводенне харчування (500 грн).

Досуг Байдарки ЦДМ
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