Сумський Центр дозвілля молоді повідомляє про початок сезону байдаркових сплавів

Перший похід на байдарках запланований на 19–20 червня.

Участь – за попередньою реєстрацією. Кінцевий термін подання заяв – 8 червня.

Організатори забезпечують усім необхідним туристичним спорядженням (байдарки, намети, каремати, спальні мішки та інше).

Учасники сплачують за підвезення до місця сплаву, а також за дводенне харчування (500 грн).