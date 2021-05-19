Ночью в Краснополье пожарные спасли от уничтожения жилой дом

О пожаре сообщили владельцы, которые увидели дым из-под-кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 4 кв. м и перекрытие на площади до 2 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на все здание и рядом расположенный жилой дом. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны дозаправляли от пожарного гидранта, который находился на расстоянии до 2-х км от очага горения.
В 3:41 возгорание локализовали, а в 4:48 - ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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